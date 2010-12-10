Нардепы вычислили, кому должны «слить» МАУ

Народные депутаты Украины считают, что приватизация авиакомпании «Международные авиалинии Украины» («МАУ») проводится кулуарно, компанию могут незаконно передать бизнесмену Арону МАЙБЕРГУ.

Об этом они заявили в комментариях УНИАН.

Так, член специальной контрольной комиссии Верховной Рады по приватизации Андрей ШКИЛЬ считает, что выбор «Украинской экспертной группы» в качестве оценщика государственного пакета акций авиакомпании «Международные авиалинии Украины» свидетельствует о заказном характере запланированной Фондом государственного имущества Украины (ФГИУ) приватизации «МАУ».

«Я думаю, что исходя из того, что случилось с «МАУ» и выбором ее оценщика, можно четко утверждать, что в Украине уже произошло возобновление закрытой, нечестной, кулуарной приватизации. Это практика закрытых, формальных конкурсов, где заранее определен победитель. Я уверен, что приватизация «МАУ» – это попытка незаконно забрать себе сладкий кусок. Об этом свидетельствует то, что «Украинская экспертная группа» - оценщик «МАУ» - не провела ни одной серьезной оценки. Я считаю, что тут четко отрабатывается схема по тому, чтобы передать незаконно очень прибыльную и перспективную компанию в частные руки», - заявил А.ШКИЛЬ.

В свою очередь, народный депутат Украины, член специальной контрольной комиссии Верховной Рады по приватизации Юрий ОДАРЧЕНКО считает, что в результате кулуарной приватизации госпакетом «МАУ» завладеет бизнесмен Аарон МАЙБЕРГ.

«Я был членом временной следственной комиссии по приватизации компании «Украгромашинвест». Она была незаконно приватизирована. Там было множество нарушений, о чем сделала выводы ВСК. Приватизировала эту компанию компания Interpipe Виктора ПИНЧУКА. Теперь партнер Виктора ПИНЧУКА Аарон МАЙБЕРГ проводит другую похожую приватизацию. Имея аналогию, как продавали «Украгромашинвест», я не исключаю, что процессы по МАУ - они будут идти в том же ключе, как шли по «Украгромашинвесту». Тем более, что в ФГИ действуют одни и те же люди», - сказал Ю.ОДАРЧЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 5 ноября Фонд госимущества объявил о приватизации государственного пакета акций «МАУ».

22 ноября глава ФГИУ Александр РЯБЧЕНКО на пресс-конференции заявил, что Фонд госимущества считает, что реализационная цена 61,58% государственного пакета акций МАУ должна составлять 250 млн. грн.

1 декабря ООО «Украинская экспертная группа» (г. Киев) была признана победителем конкурса по отбору оценщика 61,58%-ого государственного пакета акций авиакомпании «Международные авиалинии Украины». Эксперты выразили удивление решением ФГИУ.

В частности, заместитель председателя совета Украинского общества оценщиков Сергей ОВЧАРОВ заявил, что не имеет малейшего представления ни об оценщике госпакета «МАУ», ни о руководителе ООО «Украинская экспертная группа». «Я не знаю о ее существовании, и я никогда не слышал о таком человеке, как Владимир АНТОНОВ (руководитель ООО «Украинская экспертная группа» - УНИАН), - сообщил С.ОВЧАРОВ.

В свою очередь, аналитик инвестиционной компании «АРТ Капитал» Алексей АНДРЕЙЧЕНКО заявил, что «Фонд госимущества не будет привлекать серьезную компанию, например, из первой четверки, к оценке «МАУ», потому что ему это просто не выгодно. Ему выгодно продать пакет за небольшую цену среди своих. Посмотрите, что такое вообще «Украинская экспертная группа» - это очень маленькая компания, которая занимается оценкой земельных участков, и вообще нигде всерьез не засветилась и всерьез не известна. Оценка там будет соответствующей».

Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» – ведущая украинская авиакомпания. Флот МАУ состоит из 19 самолетов «Боинг 737-300/400/500/800». Авиакомпания соединяет Украину с 35 столицами и ключевыми городами Европы, Азии, Африки и СНГ.