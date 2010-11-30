Глава облсовета подарил мэру портрет Бандеры и кресло

В Тернополе началась первая сессия горсовета VI созыва.

Как передает корреспондент УНИАН, после того, как председатель городской территориальной избирательной комиссии Иван ЧЕРНОЗУБ вручил депутатам временные удостоверения, новоизбранного городского председателя Серия НАДАЛА и депутатов горсовета благословили епископы традиционных христианских конфессий.

Председатель областного совета Алексей КАЙДА, поздравляя С.НАДАЛА, подарил ему портрет проводника ОУН Степана Бандеры.

«Желаю Вам, чтобы Вы не забывали, с какой идеологией Вы пришли, какая в Вашем сердце, и чтобы каждый, кто посетит ваш кабинет, сразу понимал, к какой политической силе вы принадлежите. И пусть портрет нашего проводника Степана Бандеры всем напоминает, кем были наши предки», – сказал А.КАЙДА.

Он также сообщил, что вместе с побратимами подарил С.НАДАЛУ кресло.

А.КАЙДА отметил, что новоизбранному депутатскому корпусу теперь нужно приступать к работе и прилагать максимум усилия, чтобы оправдать надежды жителей города.

«Отрадно, что сегодня утром новоизбранный городской председатель и депутаты приняли участие в церквях в богослужениях и помолились за то, чтобы Бог помог им работать производительно и результативно», – отметил А.КАЙДА.

Также С.НАДАЛА поздравил первый заместитель председатель облгосадминистрации Василий КОЛОМЫЙЧУК.

В целом, в Тернопольском городском совете будут работать 60 депутатов. От ВО «Свобода» в горсовет избран 31 депутат, Партии регионов – 11, «Нашей Украины» – 5, «Фронта Змін» – 3, ВО «Батьківщина», «За Украину!», Украинской партии, Украинской народной партии – по два депутата, «Гражданской позиции», Всеукраинской партии детей войны – по одному.