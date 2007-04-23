Наша Украина бросила Ивченко на амбразуру?

Заместитель председателя Конгресса украинских националистов, народный депутат V созыва Евгений ГИРНЫК заявляет, что исключение лидера КУН Алексея ИВЧЕНКО из списка «Нашей Украины» является «специально задуманной операцией».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сегодня сказал на пресс-конференции в Ивано-Франковске.

«Относительно эпизода, который произошел на съезде НСНУ, - заметил Е.ГИРНЫК, - у нас во фракции был разговор и был разговор на президиуме. Абсолютное большинство членов президиума, членов Конгресса рассматривают этот эпизод как специально задуманную операцию выставить Алексея ИВЧЕНКО с тем, чтобы прикрыть достаточно одиозных лиц, которые также были в списке “Народного Союза Наша Украина”. То есть эта операция не рассматривается как дружеская для Конгресса и распространяется не только на Алексея ИВЧЕНКО, но и на Конгресс украинских националистов».

По словам Е.ГИРНЫКА, «относительно лидерства и участия А.ИВЧЕНКО в избирательной кампании. Наши внутриКУНовские проблемы, согласно решению съезда, были перенесены на осень для того, чтобы не срывать эту предвыборную кампанию и не вносить раскол в Конгресс. Безусловно, что после всех этих событий в Конгрессе пройдет определенное переформатирование. Я не исключаю как переформатирование самого Конгресса, так и объединения определенных националистических партий, чтобы создать единую националистическую силу. Переговоры по этому поводу ведутся. В разгар избирательной кампании, по крайней мере, съезд Конгресса не считал целесообразным предпринимать такие шаги. Но предпримет ли такой шаг сам Алексей ИВЧЕНКО, я не знаю. В принципе, эти вопросы к нему”.

Е.ГИРНЫК также сообщил, что КУН предложил свой избирательный список, который зарегистрирован в управлении делопроизводства Центральной избирательной комиссии. “То есть, на данный момент КУН является субъектом избирательного права. Этот список сдан в ЦИК. О других списках я не имею данных”, - отметил народный депутат V созыва.

Как сообщал УНИАН, 16 апреля “Народный Союз Наша Украина” на съезде исключил из своего избирательного списка председателя Конгресса украинских националистов А.ИВЧЕНКО. За это решение проголосовали 378 делегатов съезда, против – 54, воздержались – 119.