Тимошенко про День Свободы, лицо Украины и ошибку 2004 года

Лидер партии “Батькивщина” Юлия ТИМОШЕНКО считает символическим тот факт, что сегодня предприниматели всей Украины собрались именно на Майдане Незалежности, где 6 лет назад завоевывалась в борьбе демократия в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня во время митинга предпринимателей на Майдане Незалежности в Киеве.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что участники акции протеста в настоящее время “лицо Украины, которая не подчиняется и не мирится с тем, что предлагает власть”. “Вы сегодня отбросили страх и пришли на это место, где всегда собирались люди по доброй воле”, - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.

Лидер партии "Батькивщина" поздравила участников акции протеста с Днем Свободы. Ю.ТИМОШЕНКО назвала позитивным тот факт, что данная акция была организована не какой-то из политических сил, а самими предпринимателями. "Вы сами и есть сила, вы есть воля, вы будете двигать вперед Украину. Именно вы, а не политики, депутаты, президенты и правительства", - добавила она.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что большая ошибкой в 2004 году стал тот факт, что “кто-то пошел в кабинеты с Майдана, а люди остались в стороне, за забором”. “Но из-за того, что когда-то кто-то не оправдал какие-то надежды, это не значит, что нам нужно сдавать нашу жизнь и что нам нужно отступить перед тем нашествием, которое есть сегодня. Я свято верю в вашу силу и способность бороться", - заявила лидер партии "Батькивщина".

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что предприниматели своими акциями протеста показывают, какая “сила сегодня никогда не покорится унижениям”.