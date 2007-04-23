Деньги на досрочные выборы утонули в Черном море

Министр экономики Анатолий Кинах опровергает обвинения в адрес Кабинета Министров в преднамеренном растрачивании средств резервного фонда Государственного бюджета с целью создания дефицита финансирования внеочередных выборов Верховной Рады.

Об этом Кинах сказал журналистам.

В частности, он отметил, что существует установленная процедура расходования средств, которые в первую очередь предназначены для финансирования ликвидации последствий экологических, техногенных природных катастроф, когда необходимо оперативно предоставить финансовую помощь.

«Никаких отклонений от нормативной процедуры нет... никаких искусственных подходов Кабмин не разрешал, в том числе и Министерство экономики, и разрешать не будет», - сказал Кинах.

По его словам, за последний период Кабмин принял ряд важных решений по выделению средств из резервного фонда госбюджета на сохранение государственной территории на острове Тузла, в помощь южным регионам Украины, пострадавшим от урагана (Крым, Херсон, Николаев), а также в помощь Севастополю для возобновления водоснабжения.

Кинах подчеркнул, что все решения по выделению средств из резервного фонда госбюджета были технико-экономически обоснованы.

Кинах затруднился уточнить сколько на сегодня осталось средств в резервном фонде госбюджета, отметив, что их осталось значительно меньше ранее называемой суммы в 340 млн. гривен, необходимой для проведения внеочередных выборов парламента.

Ранее секретарь СНБО Виталий Гайдук высказал подозрение, что Кабмин преднамеренно расходует средства из резервного фонда госбюджета для создания дефицита финансирования внеочередных выборов Верховной Рады.

Ранее Президент Виктор Ющенко, поручая Минфину профинансировать выборы Рады, оценивал потребность в 350 млн. гривен.

Предложения Кабмину о выделении средств регионам из резервного фонда Госбюджета вносит Минэкономики по предложению местных властей.

Обком со ссылкой на Украинские новости