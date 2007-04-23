Янукович предлагает Ющенко не ждать вердикта КС
09:10, 23 апреля 2007Политика
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Премьер не завидует Президенту
Янукович призывает Ющенко прийти к компромиссу до вердикта Конституционного Суда.
Об этом лидер украинского правительства заявил в эфире Первого канала Российского телевидения. После того, как Конституционный суд примет решение, Виктор Ющенко будет вынужден ему покориться – положению главы государства тогда не позавидуешь - сказал Янукович.
Он сказал также: "сочувствую, что Виктор Ющенко пошел на поводу у радикально настроенной оппозиции". Премьер также упрекнул главу государства в том, что он фактически возглавил оппозиционные силы.
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