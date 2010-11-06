Суд запретил оглашать результаты выборов мэра Луганска

Луганский окружной административный суд своим решениям запретил оглашать результаты выборов городского председателя Луганска.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил народный депутат, кандидат на должность городского председателя Луганска от КПУ Спиридон КИЛИНКАРОВ.

По его словам, приостановлено осуществление по уголовному делу о фальсификации выборов в 3-х участках Жовтневого избирательного округа. Этим воспользовалась городская избирательная комиссия и объявила результаты выборов в одномандатном избирательном округе по выборам Луганского городского председателя. Согласно протоколу, мэром Луганска избран Сергей КРАВЧЕНКО (член Партии регионов, за него проголосовали 48138 избирателей). Его преимущество над кандидатом от КПУ С.КИЛИНКАРОВЫМ – 21 голос (проголосовали 48117 избирателей).

"Такой маленький разрыв в 21 голос свидетельствует о демократичности выборов и жесткой конкуренции между кандидатами", - так прокомментировал результаты председатель Луганской городской избирательной комиссии Александр ФОМБЕРГ.

С.КИЛИНКАРОВ также сообщил, что в прокураторе Жовтневого района, которая возбуждала уголовное дело, отказываются перечислять изъятые бюллетени. В связи с этим завтра, 7-го ноября, коммунисты Луганска будут пикетировать городскую избирательную комиссию и прокуратуру.