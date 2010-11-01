Затулин решил вставить свои пять копеек в результаты выборов в Украине

Низкую явку избирателей на местных выборах на Востоке и Юге Украины можно объяснить невыполнением властью своих предвыборных обещаний.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в России, такое мнение депутат Государственной думы РФ, Института стран СНГ Константин ЗАТУЛИН высказал на пресс-конференции в Москве, комментируя предварительные итоги выборов в органы местного самоуправления в Украине.

По словам К.ЗАТУЛИНА, выборы в Украине можно в определенной степени считать успешными для Партии регионов, хотя ее успех мог бы быть более впечатляющим.

«Впечатление от этих успехов смазывается низкой явкой на выборах», - сказал он.

К.ЗАТУЛИН отметил, что в местных выборах в 2006 году в Севастополе приняли участие 63% избирателей, а сейчас - 41,7%.

«Есть определенное разочарование тем, что целый ряд предвыборных положений не нашел своей реализации на практике. Скажем, для Юга и Востока Украины важно выполнение предвыборных обещаний по русскому языку», – сказал К.ЗАТУЛИН и добавил, что власти даже на региональном уровне не предоставили русскому языку официальный статус.

К.ЗАТУЛИН считает, что в целом Партия регионов продвинулась во власть на региональном уровне, и ее результат улучшиться после подведения итогов выборов по мажоритарным округам.

В то же время, по мнению депутата Госдумы РФ, украинская власть должна задуматься над тем, что «радикализируется Запад Украины, есть определенное разочарование на Юго-Востоке Украины». По его словам, не стало неожиданностью, что всеукраинское объединение «Свобода», «известное своей яркой русофобской позицией и крайним шовинизмом», получило хороший результат на выборах.

«Если это действительно подтвердится – это один из серьезнейших уроков, который власти и обществу Украины нужно сделать», - считает К.ЗАТУЛИН.

Он отметил, что, по предварительным данным, если в трех областях Украины за ВО «Свобода» проголосовали до 30% избирателей, то она будет формировать «политическую атмосферу» в этих регионах, и возможно с ее представителями будет сложно договариваться.

Вместе с тем директор Института стран СНГ считает, что Россия должна продолжать работать с действующим Президентом Украины и правительством, поскольку они «политически представляют Украину во всех смыслах». По его словам, сегодня есть хорошие шансы для развития украинско-российских отношений, несмотря на несовпадение позиций по ряду экономических вопросов.

Также К.ЗАТУЛИН отметил, что решение вопросов о статусе русского языка и введении в образования на русском языке важно для двухсторонних отношений Украины и России.

«Эти вопросы традиционно считаются внутренними, мы ожидаем, что эти вопросы будут решены внутри Украины, и пока не обостряем вокруг этих вопросов диалог», - сказал К.ЗАТУЛИН.

При этом он отметил, что результаты местных выборов в Украине не будут иметь значения при выстраивании взаимоотношений между странами.