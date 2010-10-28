Наливайченко: избиркомы превратились в политических киллеров

11:34, 28 октября 2010
Политика
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НУ не собирается мириться

Председатель политсовета «Нашей Украины» Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО во время пребывания на Черниговщине призвал общественность идти на выборы и голосовать за патриотические силы, у которых имеется программа действий, сообщили УНИАН в пресс-службе НУ.

«Стоит голосовать за тех людей, которые пользуются уважением, голосовать за программу действий, а не за биг-борды, ролики», - сказал В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

В то же время он отметил, что власть “всеми своими действиями демонстрирует желание победить на этих выборах любой ценой, в том числе путем нарушения закона”. Он навел многочисленные примеры нарушений избирательного законодательства. В частности, по его словам, избирательные комиссии на всех уровнях сформированы преимущественно из представителей власти, которая “несет прямую угрозу фальсификации результатов голосования”. Партия регионов, отметил В.НАЛИВАЙЧЕНКО, “искусственно закрепила за собой первые номера в большинстве избирательных бюллетеней, надеясь таким способом получить поддержку граждан, ряду оппозиционных кандидатов и местных партийных организаций безосновательно отказано в регистрации, а следовательно,  участии в выборах”.

«ТИК в сущности превратились в политических киллеров, партия власти снимает с выборов все оппозиционные партии, - отметил политик. - Свободные выборы возможны только при условии, если каждый из нас придет на участки. Нужно получить бюллетень, проверить подписан ли он, и есть ли на нем печать, и голосовать по убеждению, а не по указке».

Он напомнил, что партия «Наша Украина» ведет кампанию защиты честных выборов, защиты каждого голоса. В рамках кампании работает «горячая» телефонная линия, на которую каждый сознательный избиратель имеет возможность сообщить о нарушении избирательного законодательства и получить неотложную правовую помощь (0-800-50-28-18). В день выборов и в ночь подсчета голосов телефон будет работать круглосуточно.

«Власть крадет у украинцев право выбора – одно из основополагающих демократических прав, - сказал В.НАЛИВАЙЧЕНКО. - Все, кто говорит, что местные выборы не имеют значения – врут. Для нас очень важно, чтобы в Украину не вернулась совковая однопартийная система. Когда-то была одна партия КПСС и черные «волги», теперь – черные мерседесы – и так – до районного уровня, и все одна партия, и все “стабильно”, все железобетонно”.

«Наша Украина», - отметил он, - не собирается мириться с политическим произволом, который делается то ли по молчаливому согласию, то ли по непосредственному указанию власти. Мы убеждены, что эту власть необходимо взять под контроль».

 

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