Янукович и Путин обменялись комплиментами

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ уверен, что сегодняшний визит в Украину председателя правительства Российской Федерации Владимира ПУТИНА будет способствовать поиску решений по многим актуальным вопросам двустороннего сотрудничества между государствами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил во время встречи с В.ПУТИНЫМ, которая состоялась сегодня в Киеве.

Глава государства поприветствовал в Украине, по его словам, немногочисленную, но хорошо подготовленную российскую делегацию во главе с В.ПУТИНЫМ.

«Я знаю, что большая подготовка шла на уровне рабочих групп по целому ряду направлений. И надеюсь, что ваш визит очередной в Киев будет плодотворным: нам, как всегда, удастся найти многие решения по тем актуальным вопросам, которые есть на уровне наших межгосударственных отношений», - сказал Президент Украины.

Он также выразил удовлетворение тем, что наработанные сторонами предложения «направлены на интеграцию экономик наших стран в целом ряде направлений».

В.ЯНУКОВИЧ в очередной раз отметил, что речь идет об авиастроении, судостроении, энергетическом комплексе, наукоемких технологиях.

«И сегодня, конечно, нам будет о чем поговорить. Мне, конечно, хотелось бы узнать вашу точку зрения. А в целом, на мой взгляд, та задача, которую мы поставили - подготовить действенный договор о наших межгосударственных отношениях до 2020 года, – она продвигается вперед, и я надеюсь, что в вашем лице правительство России внесет вклад в эту работу», - также заявил Президент Украины, добавив, что постоянно получает информацию от премьер-министра Николая АЗАРОВА о том, что эта работа успешно продвигается вперед.

В свою очередь В.ПУТИН согласился с мнением, что подготовительная работа к его визиту в Украину была значительной.

«Вместе с тем прямо хочу сказать, что она ничего бы не стоила, если бы благодаря Вашим усилиям, Вашей политической позиции в отношениях между Российской Федерацией и Украиной не была создана абсолютно новая обстановка, атмосфера доверия и желания сотрудничать по важнейшим для наших экономик и социальной сфере направлениям», - подчеркнул В.ПУТИН.

По мнению главы российского правительства, самое главное в контексте межгосударственных отношений Украины и России является то, что «политическая составляющая трансформируется в экономические результаты».

«У нас существенный рост товарооборота. За январь-сентябрь текущего года рост составил 77%. Мы практически выходим на докризисный уровень. Это, конечно, очень позитивный фактор, который дает нам возможность сформулировать новые задачи», - также заявил В.ПУТИН.