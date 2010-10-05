Табачник уверяет, что платить за прогулы в вузах - признак цивилизованности

Министр образования и науки Украины Дмитрий ТАБАЧНИК заявляет, что предоставление платных услуг является компетенцией руководства каждого высшего учебного заведения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции, комментируя постановление Кабмина №796 относительно утверждения перечня платных услуг, которые могут предоставляться учебными заведениями.

«Утверждением перечня платных услуг Кабинет министров разрешил вузам предоставлять платные услуги», - сказал Д.ТАБАЧНИК.

При этом он разъяснил, что установление таких услуг находится в компетенции Ученого совета и руководства каждого вуза, которые и определяют экономическую обоснованность и расчет подобных платных услуг.

По словам Д.ТАБАЧИНКА, вузы также несут ответственность за объективность и качество таких услуг. «Это является неотъемлемой части автономии, самоуправления вузов, которая абсолютно не нова для всего цивилизованного мира», - сказал министр. Он привел пример того, что платные услуги могут предоставляться для отработки студентами пропущенных занятий, если их число превышает 30% от общего количества посещений. Также, по мнению Д.ТАБАЧНИКА, платные услуги могут предоставляться для того, чтобы обеспечить студентам посещение спортивных секций.