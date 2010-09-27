У Януковича, Азарова и Литвина хотят забрать «лишний» миллиард

Лишь на последние три месяца этого года на содержание Президента, парламента и Кабмина госбюджетом предусмотрено “лишних” средств больше, чем миллиард гривен. К такому выводу пришел нардеп Арсений Яценюк, который зарегистрировал в Верховной Раде законопроект «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2010 год» (относительно перераспределения расходов государственного бюджета с целью недопущения повышения цен и тарифов на жилищно-коммунальные услуги и потребленные в быту природный газ и электроэнергию, продукты питания, услуги общественного транспорта (кроме такси)».

В частности нардеп предлагает вычеркнуть из расходов на содержание в четвертом квартале 2010 года главы государства, ВР, Кабинета Министров и аппарата центральных и местных органов исполнительной власти 1,09 млрд. грн., приведя расходы к “фактически необходимым”.

В объяснительной записке к законопроекту Яценюк утверждает, что в целом в госбюджете на текущий год были “безосновательно увеличены расходы” на содержание государственного аппарата на сумму 4,365 млрд. грн.

Миллиард, который должен высвободиться в результате внесения изменений в госбюджет, Яценюк предлагает перебросить на предоставление льгот и жилищных субсидий населению на оплату электроэнергии, газа, услуг тепло-, водоснабжения и водоотвода, квартплаты (распределив их между местными и областными бюджетами). А также на компенсацию НАК «Нафтогаз Украины» разницы между ценами закупки импортного природного газа и его реализации субъектам ведения хозяйства для производства тепловой энергии, которая потребляется населением.

Еще одним пунктом законопроекта нардеп предлагает “запретить в 2010 году повышение цен и тарифов на жилищно-коммунальные услуги и потребленные в быту природный газ и электроэнергию, услуги общественного транспорта (кроме такси)”.