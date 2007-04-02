Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО проводит политические консультации с руководством Верховной Рады.

Как сообщает официальное интернет-представительство Президента, консультации проводятся в рамках ст.90 Конституции Украины, в соответствии с которой решение о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады принимается главой государства после консультаций с Председателем ВР, его заместителями и председателями депутатских фракций парламента.

В начале консультаций Президент констатировал: политический кризис, в котором сегодня находится Украина, сформирован кризисом украинского парламента. По его убеждению, в основе такого положения вещей – два фактора.

Во-первых, сказал В.ЮЩЕНКО, речь идет о неконституционном порядке формирования коалиции депутатских фракций, в состав которой входит большинство народных депутатов. Президент еще раз напомнил положения ст.83 Конституции, в соответствии с которыми коалиция депутатских фракций в ВР формируется по результатам выборов и на основе согласованных политических позиций. Кроме того, коалиция формируется в течение одного месяца со дня открытия первого заседания парламента, которое проводится после очередных или внеочередных выборов.

Таким образом, отметил Президент, норма Конституции гласит: коалиция формируется исключительно на фракционной основе, а не на индивидуальном или групповом членстве, как это происходит в ВР, особенно в последнее время.

Глава государства также подчеркнул, что в настоящее время идет уже восьмой месяц с начала работы Верховной Рады нового созыва – а не 30-й день, предусмотренный для этих целей в Основном законе государства. «Таким образом, такой способ формирования коалиционного большинства в Верховной Раде не является конституционным и делает работу парламента нелегитимной», – отметил В.ЮЩЕНКО. По его мнению, речь идет об осуществлении силами, победившими на выборах, ревизии прежде всего политических результатов выборов, а во-вторых – ревизии волеизъявления граждан, закрепленного в результате выборов. Следовательно, отношения большинства и оппозиции в сессионном зале «начинают носить непримиримый характер», что и формирует «основы, источник парламентского кризиса».

Вторым фактором, который лежит в основе политического кризиса, Президент назвал распространение с каждым днем практики принятия законов, которые не соответствуют Конституции. «В первую очередь это касается законов, регулирующих деятельность государства и органов власти», – подчеркнул он, приведя в качестве примера закон о Кабинете Министров «с чрезвычайно сомнительными положениями относительно требований Конституции».

«Таким образом по сути в Украине формируются конституционные дисбалансы, теряются противовесы разных ветвей власти, осуществляется ползучая и четкая узурпация власти в одних руках. Наконец, подвергаются сомнению демократические идеалы и демократические ценности в обществе», – убежден Президент.

Глава государства также отметил, что, говоря о парламентском кризисе, он, несомненно не сбрасывает со счетов тот факт, что сегодня украинскую власть в Верховной Раде представляют полярные политические силы. Именно поэтому, по его мнению, не все решения по ранее достигнутым договоренностям реализуются, не «все политические силы привыкли держать слово и обеспечить выполнение того, о чем не только договорились устно, но и публично закрепили».

Президент отметил, что имеет в виду в первую очередь Универсал национального единства. «Это является хорошим примером того, как определенная часть политических сил не желает формировать национальные приоритеты, их отстаивать, за них бороться, другими словами – идти по конструктивному пути», – сказал В.ЮЩЕНКО.

«В данном случае мы говорим о том, что достижение и реализация конституционных принципов деятельности и парламента, и ветвей власти, и политических сил, безусловно, возможны только при совместном взгляде на ключевые вопросы национального развития», – отметил Президент, подчеркнув, что речь идет как о представителях большинства в ВР, так и об оппозиции.

«Я фиксирую, что такого сотрудничества сегодня не существует, что те договоренности, которые достигнуты сегодня – это пустые слова, за ними нет ответственности определенных политических сил, которые их подписали. Это серьезно осложняет политическую ситуацию в стране», – сказал глава государства.

Президент напомнил, что в субботу, 31 марта, он высказал свое видение урегулирования политического кризиса (на съезде НСНУ – УНИАН).

Обращаясь к присутствующим политикам, В.ЮЩЕНКО попросил их высказаться по существу затронутого вопроса и внести свои предложения по решению ситуации.

На консультациях присутствуют все приглашенные: Председатель Верховной Рады Александр МОРОЗ, его заместители и председатели депутатских фракций Адам МАРТЫНЮК, Николай ТОМЕНКО, Раиса БОГАТЫРЁВА, Юлия ТИМОШЕНКО, Вячеслав КИРИЛЕНКО, Иван БОКИЙ, Петр СИМОНЕНКО.