Регистрация депутатов начинается с ”очищения”

Центральная избирательная комиссия планирует завершить регистрацию народных депутатов Украины до 17 мая, сообщил председатель ЦИК Ярослав ДАВЫДОВИЧ сегодня журналистам.

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, «начался заключительный этап избирательной кампании, и самый приятный момент – регистрация народных депутатов. В соответствии с законом, регистрация будет происходить на протяжении 20 дней со дня публикации официальных результатов» (официальные результаты выборов были опубликованы 27 апреля – УНИАН).

Как сказал Я.ДАВЫДОВИЧ, сегодня ЦИК зарегистрировала тех депутатов, которым оказалось легче подготовить необходимые документы. «По сути, это те, у кого нет корпоративных бумаг и обязательств. Часть депутатов сейчас проводят собрания акционерных обществ для передачи своего управления. Поверьте, у нас не будет почетных директоров и президентов», - подчеркнул он.

Говоря о процедуре регистрации тех депутатов, которые на должности назначены Верховной Радой Украины (член ЦИК, Уполномоченный ВР по правам человека, председатель Верховного Суда – УНИАН), Я.ДАВЫДОВИЧ сказал: «Этот вопрос мы будем обсуждать с юристами, поскольку, насколько мне известно, все они подали заявления в Верховную Раду. Мы примем коллегиальное решение по этому поводу».

Как сообщал УНИАН, сегодня, 4 мая, Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 120 народных депутатов Украины, в том числе: 65 – от Партии регионов, 35 – от Блока Юлии Тимошенко, 13 – от блока «Наша Украина», 6 – от Социалистической партии Украины, 1 – от Коммунистической партии Украины.

Такое количество зарегистрированных депутатов обусловлено тем, что лишь они подали необходимые документы в ЦИК.

Согласно официальным результатам выборов, Партия регионов получила 32,14% голосов избирателей и, соответственно, 186 депутатских мандатов, БЮТ – 22,29% и 129 мандатов, «Наша Украина» - 13,95% и 81 мандат, СПУ – 5,69% и 33 мандата и КПУ – 3,66% и 21 депутатский мандат.