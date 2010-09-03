Соболев считает, что Тигипко подписал себе приговор

Лидер оппозиционного правительства Сергей СОБОЛЕВ считает, что вице-премьер-министр Сергей ТИГИПКО сам себе вынес «приговор», подписав проект Налогового кодекса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил журналистам, комментируя инициативу фракции КПУ об отставке С.ТИГИПКО.

С.СОБОЛЕВ пока не смог сказать, будет ли поддерживать фракция БЮТ отставку С.ТИГИПКО.

В то же время он заметил, что именно С.ТИГИПКО является ключевым автором этого “ужасного” проекта Налогового кодекса, и пусть парламентская коалиция сначала сама разберется внутри себя.

«Но в нашей фракции настроения однозначны, что фактически авторство С.ТИГИПКО и его подпись под этим Налоговым кодексом - приговор, который он сам себе подписал, когда вносил этот кодекс с АЗАРОВЫМ. Но какое решение будет фракции, я не готов сейчас сказать», - сказал С.СОБОЛЕВ.