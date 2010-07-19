Крымские татары проведут курултай перед местными выборами

Меджлис крымских татар назначил на 28-29 августа курултай - национальный съезд - для обсуждения общественно-политических вопросов.

Повестка дня заседания пока не утверждена, сообщили УНИАН в пресс-службе меджлиса.

Планируется, что среди прочих вопросов делегаты курултая обсудят участие крымских татар в местных выборах и проведение международного форума по вопросам восстановления прав крымско-татарского народа, обеспечения его безопасности и гарантий развития в Украине.

Меджлис собирается привлечь крымско-татарскую общественность к составлению списков кандидатов в депутаты в местные советы и парламент Крыма.

Члены меджлиса сформировали рабочую группу и поручили ей в течение месяца представить концепцию, порядок проведения и повестку дня международного форума. Они согласились с тем, что концепция и порядок проведения форума должны быть вынесены на рассмотрение курултая.

Повестку дня третьей сессии курултая V созыва поручено утвердить и обнародовать президиуму меджлиса.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины назначила местные выборы на 31 октября, они пройдут по смешанной системе без участия блоков политических партий.