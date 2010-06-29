Партия регионов подала проект закона о местных выборах

В Верховной Раде зарегистрирован проект закона о выборах депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, местных советов и сельских, поселковых, городских голов.

Субъектом представления является лидер фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ.

Законопроект предусматривает проведение выборов депутатов Верховной Рады Крыма, областных, районных, городских, районных в городах советов по смешанной (мажоритарно-пропорциональной) системе. При этом законопроект учитывает особый конституционный статус областных и районных советов, которые представляют общие интересы территориальных общин сел, поселков и городов (часть четвертая статьи 140 Конституции Украины).

Так, выборы депутатов Верховной Рады Крыма, областных, районных, городских, районных в городах советов проводятся по смешанной системе, по которой половина от количества депутатов (общего состава) соответствующего совета избирается по избирательным спискам кандидатов в депутаты от местных организаций политических партий во многомандатном избирательном округе, границы которого совпадают с границами соответственно Автономной Республики Крым, области, района, города, района в городе, а половина от количества депутатов (общего состава) соответствующего совета избирается по мажоритарной системе относительного большинства в одномандатных избирательных округах.

Выборы депутатов сельских, поселковых советов проводятся по мажоритарной системе относительного большинства в одномандатных избирательных округах, на которые разделена территория соответственно села (нескольких сел, жители которых добровольно объединились в сельскую общину), поселка.

Выборы сельских, поселковых, городских голов проводятся по мажоритарной системе относительного большинства в едином одномандатном избирательном округе, границы которого совпадают с границами соответственно села (нескольких сел, жители которых добровольно объединились в территориальную общину), поселка, города.

Очередные местные выборы назначаются не позже, чем за 60 дней до дня выборов, а избирательный процесс начинается за 50 дней до дня очередных местных выборов.

Согласно порядку, предложенному законопроектом, право выдвижения кандидатов в депутаты Верховной Рады АРК, областных, районных, городских, районных в городах советов будет реализовываться избирателями через местные организации политических партий.

Право выдвижения кандидатов в депутаты сельского, поселкового совета и на должность сельского, поселкового головы будет реализовываться избирателями через местные организации политических партий и путем самовыдвижения.

Право выдвижения кандидата на должность городского головы будет реализовываться избирателями через местные организации политических партий.

Предусмотрено, что лицо может быть выдвинуто кандидатом в депутаты, кандидатом на должность городского головы путем выдвижения местной организацией (местными организациями) лишь одной партии.