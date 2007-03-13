Костенко раскритиковал идею оппозиции

Лидер Украинской народной партии Юрий КОСТЕНКО выступает за мораторий на попытки принять новую редакцию Конституции.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе УНП, об этом он заявил во время выступления на круглом столе "Конституционный процесс в Украине: диалог власти и общества".

По убеждению Ю.КОСТЕНКО, "постоянное расшатывание конституционной лодки провоцирует в Украине политический кризис, поскольку нестабильность Основного Закона трансформируется в нестабильность политическую, а, следовательно, и социальные потери".

Ю.КОСТЕНКО считает, что "принятие нового текста Конституции - это угроза украинской государственности, потому что при нынешнем раскладе политических сил в парламенте неминуемо приведет к уничтожению национальной основы государства". "Попытка в таких политических обстоятельствах принять новый текст Конституции фактически означает конституционный переворот, потому что новая Конституция будет не Конституцией украинского народа, а Конституцией народов Украины, из которой будет изъято все, что касается национальной основы Украинского государства", - убежден лидер УНП.

Ю.КОСТЕНКО считает, что в настоящее время следует "сосредоточиться на разработке конституционных законов, которые должны дать четкий ответ относительно баланса и ответственности ветвей власти".

"Украине нужна не конституционная, а политическая реформа, базирующаяся на действующей Конституции, цель которой – переход украинского общества от тоталитарной системы к демократии. Если бы в 1996 году были приняты 10-15 конституционных законов - начиная от закона о Кабинете министров, о Президенте, об исполнительной власти на местах, о прокуратуре, о судоустройстве, об оппозиции и многие другие, тогда не приходило бы даже в голову изменять Конституцию в 2004 году", - считает Ю.КОСТЕНКО.

Он также отметил, что "без судебной реформы даже идеальная Конституция или идеальный закон будут мертвыми".