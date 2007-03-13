В событиях в ВР Томенко нашел признаки демократического развития Украины

Верховная Рада Украины просит норвежских коллег поддержать Украину в вопросе признания Голодомора геноцидом украинского народа.

С такой просьбой от имени украинского парламента обратился заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО сегодня во время встречи с членами Постоянного комитета Стортинга (парламента) Королевства Норвегия по иностранным делам во главе с Олавом АКСЕЛСЕНОМ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВР, в ходе встречи заместитель председателя ВР подчеркнул заинтересованность в активизации межпарламентского сотрудничества Украины и Королевства Норвегия, в частности на уровне профильных комитетов. Он проинформировал норвежских коллег о том, что 28 украинских парламентариев заинтересованы во вхождении в состав украинско-норвежской группы по межпарламентским связям.

Н.ТОМЕНКО по просьбе О.АКСЕЛСЕНА проанализировал политико-экономическую ситуацию в Украине, подчеркнув, что процессы происходящие, в частности, в Верховной Раде Украины, доказывают, что Украина развивается демократически.

Касаясь внешнеполитического курса Украины, Н.ТОМЕНКО подчеркунл неизменность курса Украины на евроинтеграцию. При этом, отметил он, этот процесс обычно начинается в экономической плоскости и переходит к политико-правовым отношениям. По его словам, Украина на пути евроинтеграции рассматривает Норвегию как страну-партнера, в частности, в сфере взаимодействия с ЕС и вступления в ВТО.

В свою очередь О.АКСЕЛСЕН выразил убеждение в том, что украинско-норвежские взаимоотношения имеют большой потенциал. Он выразил надежду, что первый визит в Украину Постоянного комитета по иностранным делам Стортинга Норвегии станет хорошим импульсом для дальнейшего регулярного сотрудничества между Украиной и Королевством Норвегия. Это, по словам норвежского парламентария, в первую очередь, касается сотрудничества между Норвегией и Украиной в таких отраслях, как торговля, экономика и предпринимательство.

Говоря о сотрудничестве Королевства Норвегия со странами Евросоюза, О.АКСЕЛСЕН подчеркнул, что хотя его страна не является членом этой организации, много внимания уделяется реализации политики добрососедства. По его мнению, важно, чтобы в рамках Европы не было никаких ограничений в торговых отношениях. В этом контексте он заверил, что Норвегия заинтересована в обретении членства Украины в ВТО, что, по его словам, станет важным этапом на пути Украины к евроинтеграции.