ТОП-10 послов Украины за рубежом

Посол Украины при Европейском Союзе Роман Шпек занял первое место, набрав 114 баллов. Эксперты констатировали, что: «Шпек самим фактом своего долговременного существования в должности председателя Представительства является одним из немногих индикаторов неизменности политики европейской интеграции, независимо от изменения политической конъюнктуры в Украине». Вторым с результатом 97 баллов стал посол Украины во Франции Юрий Сергеев. Третий - посол Украины в Соединенных Штатах Олег Шамшур /94 балла/. Дальше места распределились так:

Посол Украины в Польше Александр Моцик - 88 баллов

Посол Украины в Германии Игорь Долгов - 73 балла

Посол Украины в Российской Федерации Олег Демин - 66 баллов

Посол Украины в Литве Борис Климчук - 58 баллов

Посол Украины в Молдове Петр Чалый - 55 баллов

Посол Украины в Великобритании Игорь Харченко -51 балл

Посол Украины в Венгрии Дмитрий Ткач - 46 баллов

Главная цель, которую преследовал «Главред», – продемонстрировать нашим дипломатам за рубежом, что за их работой внимательно наблюдают не только люди из здания МИД на Михайловской площади, но и независимые эксперты, журналисты-международники, народные депутаты и «профильные» советники первых лиц государства. Хотя, конечно, для некоторых экспертов это задание оказалось сложнее, чем предыдущее (№2 журнала «Главред»): определить десятку активнейших зарубежных послов в Украине. Учитывая это, мы предложили оценить послов по десятибалльной шкале и по нескольким критериям – публичная активность посла в стране пребывания, организация визитов первых лиц государства, участие в международных мероприятиях. Однако большинство опрошенных специалистов-международников ориентировались именно на возможность главы той или иной дипломатической миссии организовывать визиты ведущих политических персон. Опрос экспертов, проведенный «Главредом», засвидетельствовал другое: необязательно пройти все круги дипломатических рангов, чтобы твою посольскую работу признали наиболее заметной. Не важно, что для классического дипломата, который прошел путь от атташе до чрезвычайного и полномочного, представлять Украину за рубежом в должности председателя миссии – дело почетное, а для бывших высокопоставленных должностных лиц достаточно часто – почетная ссылка.

Больше в свежем номере журнала «Главред».