Ющенко отбыл в Житомирскую область

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отбыл с однодневной рабочей поездкой в Житомирскую область.

Как сообщает пресс-служба главы государства, планируется, что в Житомире В.ЮЩЕНКО примет участие в инициированном им всеукраинском совещании «С любовью и заботой к детям», в ходе которого должны быть определены дополнительные неотложные меры, необходимые для улучшения положения детей в Украине, усиления их социальной и правовой защиты. Во время совещания будут рассмотрены результаты выполнения Указа Президента от 29 ноября 2005 года «О проведении в Украине в 2006 году Года защиты прав ребенка».

Также запланировано посещение Президентом Центра ранней медико-социальной реабилитации для детей из малообеспеченных семей, созданного на базе Житомирского областного дома ребенка для детей-сирот и детей, которые остались без опеки родителей.