УНП требует привлечь Кернеса к уголовной ответственности

Украинская народная партия требует от Генеральной прокуратуры возбудить уголовное дело против исполняющего обязанности мэра Харькова Геннадия КЕРНЕСА за преступления против окружающей среды.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии.

«За незаконную вырубку деревьев в центральном парке Харькова им. Горького должна отвечать не общественность, а и.о. мэра Харькова и все причастные к этому должностные лица в соответствии со статьей 236 Уголовного кодекса - «за нарушение правил экологической безопасности», - заявил, в частности, правозащитник, член правления УНП Степан ХМАРА.

Он напомнил, что «документ, необходимый при вырубке зеленых насаждений, - специальный ордер Госэкоинспекции - никто не предъявил общественности».

От имени УНП С.ХМАРА призвал власть и правоохранителей «немедленно освободить всех защитников зеленых легких Харькова и посадить настоящих преступников».

Как сообщал УНИАН, 19 мая исполнительный комитет Харьковского городского совета принял решение «Об удалении зеленых насаждений между улицей Новгородской и Сумской в районе улицы Белая Акация», которым разрешил вырубить на территории Центрального парка культуры и отдыха имени Максима Горького 503 дерева. Уже 20 мая на защиту самого старого парка города вышли активисты с требованием прекратить вырубку столетних деревьев без согласования с Государственной экологической инспекцией Министерства охраны окружающей природной среды Украины и без резолюции общественных слушаний.

На протяжении двух недель на территории парка проходили столкновения между защитниками деревьев, с одной стороны, и так называемой муниципальной охраной, охраняющей место вырубки, с другой. На просеке были разбиты палатки, в которых круглосуточно дежурили активисты, на деревьях сидели альпинисты, чтобы помешать вырубке. За 2 недели противостояния в Дзержинский районный отдел Харьковского городского управления ГУ МВД в Харьковской области попали около 30 активистов. Одного из защитников суд оштрафовал на 150 грн. за сопротивление правоохранителям, Евгений ХИЖНЯКОВ получил 3 суток ареста, а 9 июня Дзержинский районный суд Харькова дал 15 суток аресту еще двум защитникам парка – Денису ЧЕРНЕГЕ и Андрею ЕВАРНИЦКОМУ.

Правозащитники проинформировали о событиях вокруг харьковского парка Парламентскую Ассамблею Совета Европы и сейчас ожидают международного ответа.

И.о. Харьковского городского головы Г.КЕРНЕС заверяет, что дорога будет построена ко Дню города – 23 августа. Единственной уступкой, на которую власть города пошла, стало назначение даты общественных слушаний на тему «Защита зеленых насаждений и Лесопарка в г. Харькове», которые по всем правилам должны были состояться до принятия решения о вырубке деревьев.

На сегодняшний день, по оценкам защитников парка, уже вырублены около 770 вместо 503 запланированных деревьев.