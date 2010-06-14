УНП требует привлечь Кернеса к уголовной ответственности
За незаконную вырубку
Украинская народная партия требует от Генеральной прокуратуры возбудить уголовное дело против исполняющего обязанности мэра Харькова Геннадия КЕРНЕСА за преступления против окружающей среды.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии.
|Степан Хмара
Он напомнил, что «документ, необходимый при вырубке зеленых насаждений, - специальный ордер Госэкоинспекции - никто не предъявил общественности».
От имени УНП С.ХМАРА призвал власть и правоохранителей «немедленно освободить всех защитников зеленых легких Харькова и посадить настоящих преступников».
Как сообщал УНИАН, 19 мая исполнительный комитет Харьковского городского совета принял решение «Об удалении зеленых насаждений между улицей Новгородской и Сумской в районе улицы Белая Акация», которым разрешил вырубить на территории Центрального парка культуры и отдыха имени Максима Горького 503 дерева. Уже 20 мая на защиту самого старого парка города вышли активисты с требованием прекратить вырубку столетних деревьев без согласования с Государственной экологической инспекцией Министерства охраны окружающей природной среды Украины и без резолюции общественных слушаний.
На протяжении двух недель на территории парка проходили столкновения между защитниками деревьев, с одной стороны, и так называемой муниципальной охраной, охраняющей место вырубки, с другой. На просеке были разбиты палатки, в которых круглосуточно дежурили активисты, на деревьях сидели альпинисты, чтобы помешать вырубке. За 2 недели противостояния в Дзержинский районный отдел Харьковского городского управления ГУ МВД в Харьковской области попали около 30 активистов. Одного из защитников суд оштрафовал на 150 грн. за сопротивление правоохранителям, Евгений ХИЖНЯКОВ получил 3 суток ареста, а 9 июня Дзержинский районный суд Харькова дал 15 суток аресту еще двум защитникам парка – Денису ЧЕРНЕГЕ и Андрею ЕВАРНИЦКОМУ.
Правозащитники проинформировали о событиях вокруг харьковского парка Парламентскую Ассамблею Совета Европы и сейчас ожидают международного ответа.
И.о. Харьковского городского головы Г.КЕРНЕС заверяет, что дорога будет построена ко Дню города – 23 августа. Единственной уступкой, на которую власть города пошла, стало назначение даты общественных слушаний на тему «Защита зеленых насаждений и Лесопарка в г. Харькове», которые по всем правилам должны были состояться до принятия решения о вырубке деревьев.
На сегодняшний день, по оценкам защитников парка, уже вырублены около 770 вместо 503 запланированных деревьев.