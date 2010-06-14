"Свобода": Коновалец умел объединять украинцев вокруг главной задачи

В Ивано-Франковске городская организация ВО «Свобода» провела акцию в память проводника ОУН Евгения Коновальца.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Всеукраинского объединения «Свобода», напомнив, что 13 июня общественность отмечала 119-ю годовщину со дня рождения Е.Коновальца.

Торжества начались со Службы Божьей и поминальной панихиды в храме «Сошествия Святого Духа».

Посетив Святую Литургию, прихожане вместе со «свободовцами» прошли торжественным ходом по улице Евгения Коновальца до барельефа проводнику ОУН в начале улицы. Там участники мероприятия провели вече, а также возложили к бюсту Е.Коновальца венки и цветы.

К годовщине рождения проводника ОУН городская организация ВО «Свобода» издала специальный бюллетень «Провідник буремної доби», в котором изложена основная информация о жизненном пути выдающейся фигуры в истории национально-освободительного движения в Украине.

Выступая перед собравшимися, председатель секретариата городской организации ВО «Свобода» Руслан МАРЦИНКИВ отметил: «Мы, новое поколение украинских националистов, должны помнить о героях украинского освободительного движения. Евгений Коновалец – проводник ОУН, который умел объединять украинцев вокруг главной задачи – обретения Украинского государства”.