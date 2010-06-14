Суд подтвердил решение вывешивать красные флаги

Одесский окружной административный суд не удовлетворил иск ВО "Свободы" о признании незаконным распоряжение губернатора Эдуарда МАТВИЙЧУКА о вывешивании красных флагов 8-9 мая.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Одесской областной организации ВО “Свобода”.

Ссылаясь на закон об увековечении памяти ветеранов Великой Отечественной войны, судья Игорь ЗАВАЛЬНЮК отклонил иск о признании незаконным распоряжение председателя Одесской ОГА Э.МАТВИЙЧУКА относительно вывешивания красных флагов или "флагов Победы" на административных зданиях края 8-9 мая.

«Такой клинической аргументации слышать не приходилось. Нынешняя судебная система, как в целом и властная, в который раз проявила свою антиукраинскую сущность. В условиях антиукраинского режима ЯНУКОВИЧА надеяться на удовлетворение иска было напрасно. Для нас, националистов, существуют только святые права нации. Мы не признаем решения суда, фактически ставшего на защиту преступной системы, которая в XX веке уничтожила около 20 миллионов украинцев”, - заявил председатель Одесской областной организации Всеукраинского объединения «Свобода» Павел КИРИЛЕНКО по завершении заседания суда.

“Мы убеждены, Украинское государство еще ожидает суд над коммунизмом. А те, кто сегодня поддерживает или пытается реабилитировать человеконенавистническую коммунистическую идеологию, обязательно будут отвечать за это», - добавил П.КИРИЛЕНКО.

Как сообщалось, 5 мая 2010 года Одесская областная организация Всеукраинского объединения «Свобода» подала иск в Одесский окружной административный суд с требованием признать незаконным распоряжение председателя Одесской областной государственной администрации Э.МАТВИЙЧУКА относительно вывешивания красных флагов или «флагов Победы» на административных зданиях края 8-9 мая.