Королевская: есть опасность принятия Налогового кодекса без обсуждения
"Депутаты могут проголосовать за обложку"
На сегодня существует опасность принятия Налогового кодекса без детального обсуждения.
Такое мнение высказала глава парламентского Комитета по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ, сообщили УНИАН в пресс-службе комитета.
«Нас очень беспокоит спешка с принятием Налогового кодекса. Кабинет министров настаивает на его скорейшем принятии, но в результате депутаты могут проголосовать за обложку, не вникая в суть документа», - отметила Н.КОРОЛЕВСКАЯ. По ее данным, изменения в документ вносятся практически ежедневно, и пока никто из народных депутатов не видел окончательного варианта.
«Правительство выразило настойчивое желание, чтобы Налоговый кодекс был принят до 7 июля. Между тем и в России, и в Казахстане, и во всем мире такой основополагающий документ, как Налоговый кодекс, вначале выносился на обсуждение общественности, представителей делового сообщества. И лишь после этого детально, по главам рассматривался в парламенте», – заявила депутат. По ее словам, поспешное принятие Налогового кодекса, без учета мнения экспертов, представителей бизнес-среды, «может привести к неоднозначным последствиям для экономики страны в целом».
В качестве примера глава комитета Верховной Рады привела закон о внесении дополнений и изменений в налоговое законодательство (№6337), принятый парламентом практически без обсуждения. В результате в него вошли нормы, существенно ухудшающие бизнес-климат в стране. Речь идет об увеличении вдвое сроков проверок субъектов предпринимательства налоговыми органами, предоставлении налоговой милиции права фактически бесконтрольно проводить тотальные проверки малого и среднего бизнеса.
Как сообщал УНИАН, 10 июня вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО заявил о том, что проект Налогового кодекса, одобренный на последнем заседании Кабинета министров, требует серьезных доработок.
Он отметил, что за основу документа были взяты наработки по Налоговому кодексу, сделанные еще в 2007 году, когда правительство возглавлял Виктор ЯНУКОВИЧ, и корректировки, сделанные на сегодняшний день, недостаточны.
С.ТИГИПКО уточнил, что при подготовке документа правительство рассматривало 2 варианта - быстрее принять документ до 15 июля с тем, чтоб нормы кодекса были применены для формирования госбюджета на 2011 год, или доработать документ и принять его с расчетом использования для подготовки бюджета на 2012 год.
При этом С.ТИГИПКО отметил, что, придерживаясь в начале второго варианта, со временем он изменил позицию.