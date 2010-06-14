Королевская: есть опасность принятия Налогового кодекса без обсуждения

На сегодня существует опасность принятия Налогового кодекса без детального обсуждения.

Такое мнение высказала глава парламентского Комитета по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ, сообщили УНИАН в пресс-службе комитета.

«Нас очень беспокоит спешка с принятием Налогового кодекса. Кабинет министров настаивает на его скорейшем принятии, но в результате депутаты могут проголосовать за обложку, не вникая в суть документа», - отметила Н.КОРОЛЕВСКАЯ. По ее данным, изменения в документ вносятся практически ежедневно, и пока никто из народных депутатов не видел окончательного варианта.

«Правительство выразило настойчивое желание, чтобы Налоговый кодекс был принят до 7 июля. Между тем и в России, и в Казахстане, и во всем мире такой основополагающий документ, как Налоговый кодекс, вначале выносился на обсуждение общественности, представителей делового сообщества. И лишь после этого детально, по главам рассматривался в парламенте», – заявила депутат. По ее словам, поспешное принятие Налогового кодекса, без учета мнения экспертов, представителей бизнес-среды, «может привести к неоднозначным последствиям для экономики страны в целом».

В качестве примера глава комитета Верховной Рады привела закон о внесении дополнений и изменений в налоговое законодательство (№6337), принятый парламентом практически без обсуждения. В результате в него вошли нормы, существенно ухудшающие бизнес-климат в стране. Речь идет об увеличении вдвое сроков проверок субъектов предпринимательства налоговыми органами, предоставлении налоговой милиции права фактически бесконтрольно проводить тотальные проверки малого и среднего бизнеса.

Как сообщал УНИАН, 10 июня вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО заявил о том, что проект Налогового кодекса, одобренный на последнем заседании Кабинета министров, требует серьезных доработок.

Он отметил, что за основу документа были взяты наработки по Налоговому кодексу, сделанные еще в 2007 году, когда правительство возглавлял Виктор ЯНУКОВИЧ, и корректировки, сделанные на сегодняшний день, недостаточны.

С.ТИГИПКО уточнил, что при подготовке документа правительство рассматривало 2 варианта - быстрее принять документ до 15 июля с тем, чтоб нормы кодекса были применены для формирования госбюджета на 2011 год, или доработать документ и принять его с расчетом использования для подготовки бюджета на 2012 год.

При этом С.ТИГИПКО отметил, что, придерживаясь в начале второго варианта, со временем он изменил позицию.