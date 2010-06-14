В БЮТ раскусили «газовые махинации» Кабмина в Стокгольме

Министр финансов оппозиционного правительства, народный депутат от БЮТ Андрей СЕНЧЕНКО не исключает, что следствием решения Стокгольмского арбитражного суда о возмещении 12 млрд. кубометров газа в интересах «РосУкрЭнерго» может стать потеря Украиной газовых хранилищ и незаконная приватизация облгазов и облтеплокоммунэнерго.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе БЮТ.

А.СЕНЧЕНКО заявил, что в указанном процессе используются хорошо известные в мире рейдерские приемы, когда одно предприятие подает в суд на другое «свое» предприятие с тем, чтобы закрепить необходимой результат судом.

«Когда государство Украина вывела из процесса защиты интересов НАК в Стокгольмском суде команду юристов-международников, а оставила только ведомственных юристов НАК, то это и стало судом один на один с предварительно запрограммированным результатом. А когда власть говорит о том, что будет обращаться в суд с апелляцией, – это второй этап того же рейдерского приема – закрепление необходимого решения во второй инстанции», - сказал он.

По словам А.СЕНЧЕНКО, цель этих махинаций - получить исковые свыше 5,5 млрд. долларов.

«Поскольку эти средства будет нереально получить деньгами, то следует ожидать, что появятся мировые соглашения, компромиссные схемы, например, о передаче на 100 лет в аренду подземных газохранилищ, а еще, возможно, на какую-то часть долга согласятся взять долги облгазов и облтеплокоммунэнерго, а это, в свою очередь, может привести к завершению незаконной приватизации, которую начал ЯНУКОВИЧ еще во время своего пребывания в должности премьер-министра», - объяснил оппозиционный министр финансов.

«То есть, они сначала поставят страну на колени, а затем якобы пойдут навстречу и начнут искать компромиссы, но в результате этих компромиссов страну снова обдерут как липку», - убежден А.СЕНЧЕНКО.

Кроме того, он считает, что тот факт, что работники СБУ до позднего вечера разносят работникам НАК «Нафтогаза» и «Укртрансгаза» повестки на допрос к следователям СБУ, лишний раз подтверждает, что “СБУ обслуживает” интересы «РосУкрЭнерго».

Как сообщал УНИАН, 8 июня Стокгольмский арбитражный трибунал вынес решение в ходе длительного спора между компанией RosUkrEnergo AG (Швейцария) и НАК «Нафтогаз Украины» об экспроприации «Нафтогазом» в январе 2009 года 11 млрд. куб. м газа, принадлежавшего RosUkrEnergo.

К тому же Стокгольмский арбитражный трибунал постановил, что RosUkrEnergo получит от «Нафтогаза» дополнительный объем газа в размере 1,1 млрд. куб. м газа как неустойку за нарушение условий контракта.

Данное решение является следующим после принятого решения Стокгольмского арбитражного трибунала от 30 марта 2010 года о возмещении RosUkrEnergo около 200 млн. долларов за разные нарушения «Нафтогазом» условий контрактов на снабжение, транзит и хранения газа.

9 июня министр топлива и энергетики Украины Юрий БОЙКО допустил обжалование Украиной решения Стокгольмского арбитража в тяжбе между НАК «Нафтогаз Украины» и RosUkrEnergo.

11 июня председатель СБУ Валерий ХОРОШКОВСКИЙ сообщил, что Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело по факту нанесения государству Украина ущерба в связи с решением Стокгольмского арбитража по иску компании RosUkrEnergo к НАК “Нафтогаз Украины”.