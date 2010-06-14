Томенко увидел «символизм» в действиях ПР

Оппозиция будет настаивать, чтобы законопроект «О всеукраинском референдуме», принятом в первом чтении, был приведен в соответствие с Конституцией.

Об этом заявил сегодня заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО, сообщили УНИАН в его пресс-службе.

Вице-спикер отметил, что «это символично, что в канун Дня Конституции, который является национальным праздником, Партия регионов решила ликвидировать конституционную процедуру внесения изменений в Конституцию».

Н.ТОМЕНКО сообщил, что ко ІІ чтению им были поданы ряд изменений к проекту закона Украины «О всеукраинском референдуме» (п.н. 6278), которые приводят данный законопроект в соответствие с Основным Законом Украины.

В частности, Н.ТОМЕНКО предлагает в 1 пункте 3 части статьи 3 «предмет всеукраинского референдума» отметить, что «за предметом всеукраинский референдум может быть: об утверждении законопроекта о внесении изменений в Конституцию Украины (конституционный референдум)». Эта формулировка предлагается взамен проголосованного: «за предметом всеукраинский референдум может быть: об одобрении новой редакции Конституции Украины, внесение изменений в Конституцию Украины, отмены, потерю действия или признание недействительным закона о внесении изменений в Конституцию Украины (конституционный референдум)».

Кроме того, вице-спикер предлагает исключить статью 16, которой регламентируется проведение всеукраинского референдума об одобрении новой редакции Конституции Украины, внесение изменений в Конституцию Украины, отмену, потерю действия или признание недействительным закона о внесении изменений в Конституцию Украины.

Н.ТОМЕНКО напомнил, что в свое время, будучи в оппозиции, известные политики Партии регионов выступали против попыток окружения Виктора ЮЩЕНКО изменить Конституцию на референдуме в обход парламента.

«Изменения в Конституцию невозможно принять в обход парламента, а базовые, мировоззренческие статьи, такие, как раздел «общие принципы», не может принять парламент без утверждения обществом на всеукраинском референдуме», - отметил Н.ТОМЕНКО. «Это как раз тот баланс между властью и обществом, который может гарантировать недопущение возвращения в Украину авторитарного или тоталитарного режима. Недопустимо, прикрываясь референдумом, менять Конституцию под новую власть», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, ВР 3 июня приняла в первом чтении проект закона "О всеукраинском референдуме".

Сегодня, 14 июня, председатель ВР Владимир ЛИТВИН спрогнозировал, что ВР рассмотрит во втором чтении проект закона о всеукраинском референдуме со 2 по 9 июля.