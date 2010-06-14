«Преемника» Ющенко не интересуют слухи о его перспективах в НУ

Экс-председатель СБУ, координатор Гражданской инициативы “Обновление страны” Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО называет слухами информацию о том, что он вскоре может возглавить партию “Наша Украина”.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе инициативы «Обновление страны”.

«Моя принципиальная позиция - я слухи не комментирую. Ситуация в партии «Наша Украина» касается только членов партии и ее руководства», - подчеркнул В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

«Понятно, что это или слух, или интрига. И то, и то мне неинтересно», - сказал он.

Вместе с тем В.НАЛИВАЙЧЕНКО отметил, что «я и наша общественная инициатива «Обновление страны» открыты к сотрудничеству и объединению всех здоровых патриотических сил ради обновления страны. Формат этого объединения является предметом открытых обсуждений и дискуссий, к которым я призываю все политические силы, цель которых - защита суверенитета и демократических ценностей в Украине».

Как сообщалось, в публикации газеты «Зеркало недели» (№22 (802) от 12-18 июня) говорилось, что экс-председатель СБУ, координатор Гражданской инициативы “Обновление страны” В.НАЛИВАЙЧЕНКО в ближайшее время может возглавить партию "Наша Украина".

В сегодняшнем номере газеты «КоммерсантЪ-Украина» опубликована информация, в которой говорится, что смена лидера партии «Наша Украина» может произойти в июле-августе на очередном съезде политической силы.