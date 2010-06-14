Эксперт не видит в Украине политической элиты

Заместитель директора Агентства моделирования ситуаций (АМС) Алексей ГОЛОБУЦКИЙ прогнозирует, что на предстоящих местных выборах, и в частности, в Киевский городской совет, развернется жесткая борьба между политическими интересами нынешней власти и оппозиции. В то же время, такие новые политические проекты, как «зеленые» или «Коммунальный фронт», несмотря на свою малочисленность, будут выполнять стабилизационные функции и переводить дискуссию в продуктивное русло.

Об этом говорится в комментарии А.ГОЛОБУЦКОГО, переданном агентству УНИАН.

По словам эксперта, представители таких новых проектов «вряд ли будут претендовать на дележ земли или остатков предприятий – их будут интересовать исключительно прикладные вопросы коммунальной реформы, экологической безопасности».

По мнению А.ГОЛОБУЦКОГО, главным следствием политического кризиса в стране является именно неспособность политической элиты вовремя выходить из избирательного процесса и заниматься практической деятельностью.

«В стране нет политической элиты - в полном понимании этого слова. Для предпринимателей или профессиональных политиков партийное движение расценивается исключительно как путь к власти, без понимания их функции в этой власти. Поэтому появление новых проектов способно изменить систему коммуникации внутри политикума, а также повысить уровень ответственности власти и оппозиции перед избирателем», - считает А.ГОЛОБУЦКИЙ.