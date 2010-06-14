Янукович хочет запретить налоговой «визиты» без предупреждения

Президент Украины предлагает Верховной Раде вычеркнуть из законов "О государственной налоговой службе в Украине" и "Об оплате труда" положения, которые на данный момент позволяют налоговой милиции проводить внеочередные проверки налогоплательщиков без предварительного предупреждения, в частности, если налоговая получила информацию об уклонении от налогообложения.

Также Президент предлагает сократить длительность плановых выездных проверок на предприятиях до 20 рабочих дней (в настоящее время – 30), а относительно субъектов малого предпринимательства – до 10 рабочих дней (теперь –20).

Что касается внеплановых проверок, то их продолжительность Янукович предлагает установить не больше 10 рабочих дней (сейчас – 15), а относительно субъектов малого предпринимательства - 5 рабочих дней (в настоящее время – 10).

Если ВР согласится на предложение главы государства, то продлить сроки плановой проверки можно будет не больше чем на 10 рабочих дней, а относительно субъектов малого предпринимательства - 5 рабочих дней (сейчас – 15 и 10 соответственно).

А родление сроков внеплановой проверки возможно будет на срок не более чем на 5 рабочих дней, а относительно субъектов малого предпринимательства - 2 рабочих дня (сейчас действует норма о возможности продления на 10 дней).

Соответствующие предложения содержатся в зарегистрированном сегодня в парламенте законопроекте 6517.