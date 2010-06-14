Азаров: депутатам придется наступить на горло собственной песне

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ не сомневается, что депутаты поддержат увеличение налогов для богатых слоев населения, в частности, увеличение налога на дома и квартиры площадью больше 500 и 300 кв. м соответственно. Об этом премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил в эфире «Первого национального».

При этом он отметил, что не всем депутатам, которые являются достаточно богатыми людьми, будет просто это сделать.

«Некоторым придется переступать, и наступать на горло своей собственной песни», - отметил Н.АЗАРОВ.

Он также сообщил, что проводил беседы с депутатами по этому вопросу. «Я уже проводил такую работу и говорил, что вы должны подняться над своими личными интересами и подумать об интересах общества», - отметил премьер.

Как сообщал УНИАН, Программой экономических реформ на 2010–2014 гг. «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», которую одобрил Комитет по экономическим реформам при Президенте Украины, предусматривает доработку и принятие нового Налогового кодекса до конца 2010 г.