Верховная Рада вызвала на ковер Могилева

Верховная Рада в пятницу, 18 июня, заслушает информацию министра внутренних дел Украины Анатолия МОГИЛЁВА относительно расследования уголовных дел в сфере нарушения прав журналистов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН.

По его словам, соответствующая инициатива поступила от фракций БЮТ и НУ-НС, и поскольку в пятницу запланирован час вопросов к правительству, то будет заслушана соответствующая информация А.МОГИЛЁВА.

По словам В.ЛИТВИНА, свои вопросы министру МВД смогут поставить как представители оппозиции, так и представители коалиции.

Комментируя инициативу оппозиции о внесении в среду вопроса об отставке А.МОГИЛЁВА, В.ЛИТВИН спрогнозировал, что такую инициативу поддержат не больше 150-170 народных депутатов.

«Поэтому в пятницу министр будет иметь возможность ответить на все вопросы», - сказал В.ЛИТВИН.