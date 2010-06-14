Литвин направил в Венецианскую комиссию проект избирательного кодекса
13:50, 14 июня 2010Политика
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По просьбе рабочей группы
Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН направил в Венецианскую комиссию проект избирательного кодекса Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель ВР сообщил сегодня во время брифинга.
В.ЛИТВИН напомнил, что автором соответствующего проекта является рабочая группа во главе с народным депутатом от фракции “Наша Украина – Народная самооборона” Юрием КЛЮЧКОВСКИМ.
«Я направил избирательный кодекс в Венецианскую комиссию по просьбе рабочей группы», - сказал В.ЛИТВИН.
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