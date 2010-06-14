Курс доллара в обменниках Киева

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 7,91 грн./долл., продают – по 7,94 грн./долл. Курс покупки/продажи понизился на 0,1%, по сравнению с 13 июня, сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 7,89-7,93 грн./долл., по продаже – в пределах 7,93-7,95 грн./долл.

Средний курс покупки евро в украинских банках повысился на 0,5% со вчерашнего дня и сегодня составляет 9,52 грн./евро, курс продажи – на 0,7%, до 9,73 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 9,40-9,61 грн./евро, по продаже – в пределах 9,65-9,75 грн./евро.

Курс покупки/продажи наличного рубля в комбанках по сравнению с 13 июня немного понизился и сегодня составляет 0,2424/0,2526 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2330-0,2490 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2500-0,2580 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет 7,92 грн./долл., продажи – 7,94 грн./долл. Курс не изменился со вчерашнего дня.

Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 7,89-7,93 грн./долл., по продаже – в пределах 7,93-7,96 грн./долл.

Средний курс покупки евро в банках Киева повысился на 0,5% со вчерашнего дня и сегодня составляет 9,54 грн./евро, курс продажи – на 0,6%, до 9,69 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 9,40-9,61 грн./евро, по продаже – в пределах 9,65-9,72 грн./евро.

Курс покупки/продажи наличного рубля в комбанках столицы сегодня немного понизился по сравнению с 13 июня – до 0,2436/0,2528 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2380-0,2490 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2500-0,2580 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Укрсоцбанк»: доллар США – 7,89/7,97 грн., евро – 9,40/9,70 грн., рубль – 0,2050/0,2580 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 7,90/7,945 грн., евро – 9,45/9,70 грн., рубль – 0,2430/0,2540 грн.

«ПриватБанк»: доллар США – 7,905/7,94 грн., евро – 9,50/9,80 грн., рубль – 0,2480/0,2550 грн.

Официальный курс НБУ на сегодняшний день, 14 июня, составляет: гривни к доллару США – 7,9158, к евро – 9,599491, к российскому рублю – 0,25172.