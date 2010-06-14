Интрига «Нашей Украины» называется Наливайченко?

Смена лидера партии «Наша Украина» может произойти в июле-августе на очередном съезде политической силы.

Об этом пишет газета «Коммерсант-Украина» №98 от 14 июня, отмечая, что новым председателем партии «Наша Украина» может стать экс-глава СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО. О чем изданию сообщили сразу несколько высокопоставленных членов этой политической силы. До объявления решения по этому вопросу политического лидера «Нашей Украины» Виктора ЮЩЕНКО они решили сохранять интригу. "В последнее время в руководстве партии ведется дискуссия по вопросу модернизации. Среди инструментов, которые должны ее обеспечить, рассматривается и возможная смена лидера, – заявил газете член президиума политсовета НУ Николай ОНИЩУК. – Фамилия НАЛИВАЙЧЕНКО время от времени звучит, но на официальном уровне вопрос еще не решен. Формализация этого предложения возможна только при условии поддержки нынешнего лидера партии и большинства партийцев".

"После проигрыша на президентских выборах, в которых принимал участие глава партии (В.ЮЩЕНКО получил 5,45% голосов), все понимают, что «Нашей Украине» требуются реформы, – сказал член политсовета НУ, народный депутат Андрей ПАРУБИЙ. – Виктор ЮЩЕНКО объявил, что в партию будет привлечен целый ряд новых людей, в том числе и В.НАЛИВАЙЧЕНКО".

По мнению Н.ОНИЩУКА, В.ЮЩЕНКО после ухода с поста Президента не должен в своей деятельности замыкаться на роли партийного функционера. "Сам по себе политический проект «Наша Украина» для экс-главы государства слишком мал. Виктор ЮЩЕНКО должен позиционировать себя как деятель общенационального уровня, который должен стоять над процессом", – сказал он.

Именно Н.ОНИЩУК, по информации Ъ, на последнем заседании политсовета продвигал кандидатуру В.НАЛИВАЙЧЕНКО в лидеры НУ. "НАЛИВАЙЧЕНКО – опытный дипломат, который сможет наладить диалог с партиями национал-демократического толка", – процитировал Н.ОНИЩУКА собеседник газеты, присутствовавший на заседании.

Как известно, после увольнения с поста главы СБУ В.НАЛИВАЙЧЕНКО занялся общественно-политической деятельностью. 20 мая он объявил о создании общественной инициативы "Обновление страны".

Согласно уставу НУ, в партии есть два поста, на которые может претендовать В.НАЛИВАЙЧЕНКО: "политический лидер" (занимает В.ЮЩЕНКО) и "председатель политсовета партии" (занимает экс-глава Секретариата Президента Вера УЛЬЯНЧЕНКО). Какой из них мог бы занять В.НАЛИВАЙЧЕНКО, в НУ еще не решили. "Возможно, это будет должность главы политсовета, возможно – лидера партии. Не исключено, что в уставе появится пост председателя партии. Скорее всего, этот вопрос будет решен одновременно с выборами нового руководителя",– сказал газете Н.ОНИЩУК. Один из собеседников Ъ добавил, что кандидатура В.УЛЬЯНЧЕНКО в качестве "нового лица партии" не рассматривается. "После назначения мужа госпожи УЛЬЯНЧЕНКО заместителем министра образования и науки Дмитрия ТАБАЧНИКА ее шансы на избрание крайне малы", – отметил он.

По информации Ъ, против кандидатуры В. НАЛИВАЙЧЕНКО выступает председатель Львовской областной организации НУ, народный депутат Владимир ВЯЗИВСКИЙ. Вчера он заявил Ъ, что не намерен всерьез говорить о кандидатуре В. НАЛИВАЙЧЕНКО до его вступления в ряды НУ: "Многие люди подставляли свое плечо Виктору ЮЩЕНКО, когда он работал президентом, в том числе и Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО. Но мы не можем говорить о людях, не являющихся членами партии. Поэтому это не более чем внутрипартийная дискуссия".

Кадровая ротация в НУ может произойти в июле-августе на очередном съезде партии. Дата мероприятия пока не определена и зависит от назначения Верховной Радой дня проведения очередных выборов депутатов местных советов, мэров, сельских и поселковых председателей.