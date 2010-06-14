Янукович не хочет толкать нардепов

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ считает, что нельзя поспешно принимать законы, касающиеся судебной реформы.

Об этом Глава государства сообщил в интервью телеканалу «Интер», комментируя возможность принятия соответствующего законопроекта на следующем пленарном заседании парламента.

В.ЯНУКОВИЧ отметил, что нельзя важные реформы проводить поспешно.

«Тем более, в парламенте толкать народных депутатов на путь ускоренного принятия решений – ни в коем случае нельзя», – сказал Президент.

По его словам, «к подобным вопросам нужно подходить взвешенно, учитывая точку зрения многих политических сил, возможно и общественных организаций».

«Нам нужно повернуть этот вопрос ближе к людям. Чтобы судебная система работала на общество, людей, и действительно была, насколько это возможно, справедливой», - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.