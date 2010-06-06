Литвин инициирует выделение из госбюджета более 80 млн. грн.
На поддержку онкобольных детей
Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН инициирует выделение из государственного бюджета на поддержку онкобольных детей дополнительно более 80 млн. грн.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Сумах.
«Для государства это не такая уж и большая сумма, и я буду убеждать своих коллег принять этот закон», - сказал В.ЛИТВИН.
Спикер заметил, что главной целью его пребывания в Сумской области является посещение гематологического отделения детской областной больницы, где лечатся онкобольные дети.
«Я специально приехал в Сумы, чтобы побывать в гематологическом отделении детской областной больницы, где сейчас находятся 25 онкобольных детей. Хочу оказать им помощь и привлечь внимание представителей власти к этой категории пациентов», - заявил В.ЛИТВИН.