Тимошенко: есть лишь один способ распознать настоящую оппозицию
или Кто живет на деньги Януковича
Лидер БЮТ Юля ТИМОШЕНКО заявляет, что для определения настоящих оппозиционный сил есть лишь один критерий.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня на пресс-конференции.
«Я думаю, что страна вошла в такой опасный этап своего развития, что сегодня должен существовать один жесткий критерий, как отличить, где настоящая оппозиция, которая готова объединиться и совместно работать, а где есть предатели, которые, как карманная искусственная оппозиция, финансируется ЯНУКОВИЧЕМ и его окружением», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.
По ее мнению, это будет простой тест, чтобы каждый журналист и каждый граждан мог распознать «кто есть кто» в оппозиции, кто способен объединиться, а кто – нет. «Если оппозиционные лидеры и оппозиционные силы действительно выступают против всех антидемократических шагов власти, если они всеми своими усилиями - и публичными, и законодательными - борются и противодействуют разрушению демократии и свободы слова в государстве – да, это оппозиция, и она скоординированно действует. Каждый лидер так называемой оппозиции, который продолжает бить своих, даже после перехода в оппозицию, который продолжает уничтожать и критиковать другие оппозиционные политические силы и оппозиционных лидеров, это тот, кто живет на деньги ЯНУКОВИЧА и кто служит ЯНУКОВИЧУ», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.
По ее словам, если не поставить кордон, «мы будем всегда ошибаться, где есть оппозиция, что она делает и способна ли она противодействовать опасному развитию антидемократических действий в нашем государстве».