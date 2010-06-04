Тимошенко думает, что силовики скоро Януковича «в объятиях задавят»

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО считает, что усиленные меры по охране Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА свидетельствуют о том, что он осознает, что неправильно руководит страной.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня на пресс-конференции.

«Думаю, что его жизни угрожает как раз множество представителей силовых структур, милиционеров и других представителей силовых органов власти, которые так его охраняют, что скоро в объятиях задавят. Я думаю, что в действительности Президент должен себя уважать, и он должен уважать народ, который его избрал на эту должность», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она подчеркнула, что не должна быть такая ситуация, когда перемещение главы государства сопровождается тысячами вооруженных людей, «которые начинают оказывать давление на граждан».

«Я думаю, что такие акции охраны Президента свидетельствуют о том, что В.ЯНУКОВИЧ просто осознает, что он двигается не в том направлении, не так руководит страной, что ему уже нужно защищаться от собственного народа, и то, что его настоящие планы и мысли абсолютно не совпадают с планами и мнениями людей, которые за него голосовали», - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.