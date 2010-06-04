Беркут снова заблокировал оппозицию, Могилёв говорит - охраняют порядок

Около 200 сотрудников “Беркута” и “Титана” во время пресс-конференции Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА в “Украинском доме” заблокировали немногочисленный митинг оппозиции возле стадиона “Динамо”.

Как сообщает корреспондент "Украинской правды",протестующие следовали по улице Грушевского в направлении “Украинского дома”, где должна была начаться пресс-конференция В.ЯНУКОВИЧА.

В то время, когда колонна в составе около 200 человек подошла к стадиону “Динамо”, их окружили около 200 сотрудников "Беркута" и "Титана".

Поскольку группа протестующих не смогла пройти дальше, они провели акцию прямо возле стадиона “Динамо”, скандируя "Позор!" и "Вранье!".

Сотрудники милиции никак не объяснили то, что они заблокировали немногочисленную колонну оппозиционеров.

В то же время под “Украинским домом” собралось около 1000 сторонников В.ЯНУКОВИЧА, которым никто не препятствовал.

Министр внутренних дел Анатолий МОГИЛЁВ сказал, что сторонники оппозиции были заблокированы с целью обеспечения общественного порядка, сообщает УП.

"Все мероприятия, которые здесь проводятся, сделаны с одной целью - охраны общественного порядка. Мы хотим иметь порядок или безпорядок?", - спросил А.МОГИЛЁВ.

В то же время он не объяснил, почему тогда намного более многочисленный пикет сторонников Партии регионов подпустили к “Украинскому дому”.

"Еще раз повторяю - все сделано с целью общественного порядка", - сказал он.

Как известно, аналогичная тактика взятия участников акции протеста в кольцо была применена “Беркутом” 3 июня, когда партия "За Украину" пыталась провести акцию под дворцом "Украина", где выступал В.ЯНУКОВИЧ. Также действовали стражи порядка и во Львове, во время визита туда В.ЯНУКОВИЧА 27 мая.

В то же время, как сообщал УНИАН, сегодня, 4 июня, на пресс-конференции В.ЯНУКОВИЧ отрицал факты блокирования милицией оппозиционных акций протеста. По словам Президента, он не защищает милицию, но милиция не должна допускать выяснения политических споров силовыми методами. Как сказал В.ЯНУКОВИЧ, милиция реагирует только на противоправные действия. «Я уверен в том, что она не реагирует ни на какие политические цвета той или другой политической силы», - сказал он.

По мнению В.ЯНУКОВИЧА, граждан, которые нарушают общественный порядок, независимо от политической принадлежности, «милиция, как говорят, своевременно ограждает от неприятностей, поскольку есть же противостояние политических сил». Президент отметил, что милиции ничего иного не остается, как разделять политические силы, чтобы не было столкновений. «Мы знаем, что есть политические силы, которые хотят строить свою политику на популизме, изображать из себя героев или обиженных», - сказал он.