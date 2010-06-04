Представители МВФ приедут в Киев на следующей неделе

9 июня представители Международного валютного фонда (МВФ) встретятся с руководством Украины для обсуждения дальнейшего сотрудничества.

Об этом говорится в заявлении постоянного представителя МВФ в Украине Макса АЛЬЕРА, переданном агентству УНИАН.

«В среду между Президентом ЯНУКОВИЧЕМ и Директором-распорядителем СТРОС-КАНОМ состоялась беседа по вопросам развития экономической ситуации в Украине и недавно обнародованного плана экономической реформы. Они договорились о том, что 9 июня Киев посетит господин Пол ТОМСЕН, заместитель Директора Европейского департамента МВФ, и Танос АРВАНИТИС, руководитель миссии МВФ по Украине для того, чтобы встретиться с высшими должностными лицами страны с целью обсуждения экономической политики, поддержку которой мог бы предоставить Фонд в рамках программы сотрудничества» - сообщил М.АЛЬЕР.

Как сообщал УНИАН, правительство Украины ведет переговоры с МВФ о начале новой программы сотрудничества, предусматривающей выделение кредита в размере до 19 млрд. долл. на 2,5 года. Однако процесс переговоров затягивается.

27 мая источник в Украине, детально информированный о ходе переговоров с МВФ, сообщил агентству, что велика вероятность того, что Международный валютный фонд может отказать Украине в начале реализации новой программы сотрудничества в ближайшее время. «Сегодня вероятность того, что МВФ откажет Украине в продолжении сотрудничества по новой программе, составляет 9 к 1», - заявил собеседник агентства.

2 июня С.ТИГИПКО заявил, что текст нового меморандума для продолжения сотрудничества с МВФ уже практически согласован. «Мы работаем, текст меморандума практически согласован, туда добавлен серьезный блок структурных реформ, которые были внесены по инициативе Украины. За счет этих реформ со временем мы сможем увеличить доходную часть бюджета, и это поможет вернуть те кредиты, которые мы будем брать», – сказал вице-премьер.

При этом он отметил, что размер кредита, который Украина планирует получить от МВФ, окончательно не определен. «Исходя из того, что было во время обсуждения, я предполагаю, что сумма может быть от 12 до 19 млрд. долларов. Но окончательное решение может принять только совет директоров МВФ», – добавил он.