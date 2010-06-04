Янукович говорит, что из 25 млрд. невозвращенного НДС четверть - «дутые»

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что предприниматели, не желающие воcпользоваться предложенным правительством механизмом возврата НДС, «должны ждать».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции сегодня.

В.ЯНУКОВИЧ отметил, что сегодня из 25 млрд. грн. невозвращенного НДС приблизительно 25% являются «дутыми». Поэтому он считает, что эти «сомнительные суммы» можно будет вернуть лишь после расследования относительно оправданности возмещения НДС.

«То есть, он пока не возвращается, пока не будет проведено следствие, пока мы не увидим, что это реальный НДС, не надутый», - сказал Президент.

При этом он подчеркнул, что это не его деньги, не деньги премьер-министра или главы миссии МВФ, это деньги граждан Украины, которые платят налоги.

«Поэтому просто так деньги отдавать не будем. Мы не благотворительная организация – раздавать деньги тем, кто их хочет нарисовать и получить. Для нас этот вопрос очень принципиален», - сказал Президент.

В то же время В.ЯНУКОВИЧ пообещал, что тех, кто пройдет экспертизу на добросовестность, деньги будут возвращены. В то же время он подчеркнул, что это произойдет со временем, но не указал четких временных рамок.

Относительно механизма возвращения НДС, в том числе и предложения Н.АЗАРОВА возвращать НДС облигациями, В.ЯНУКОВИЧ отметил, что если кого-то этот механизм не устраивает, то «должен ждать».

«Кого этот механизм не удовлетворяет, должен ждать, поскольку действительно ситуация очень сложная. Мы постепенно будем увеличивать выплату НДС, как только будут увеличиваться доходы бюджета страны», - сказал глава государства.

При этом В.ЯНУКОВИЧ выразил уверенность в том, что постепенно страна выйдет на своевременную выплату НДС.