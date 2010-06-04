В БЮТ считают, что Януковича пора отправить на лечение

Член фракции БЮТ Владимир ФИЛЕНКО считает неадекватными меры по защите Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе БЮТ.

“У ЯНУКОВИЧА развился страх, что кто-то якобы хочет совершить на него покушение, поэтому для его охраны привлекают сотни людей в милицейской форме”, - заявил В.ФИЛЕНКО.

По его мнению, Президент В.ЯНУКОВИЧ “издевается над стражами порядка, давая им неадекватные указания по обеспечению безопасности тех мероприятий, на которых он присутствует”.

«Такие действия являются прямым издевательством над милиционерами, которые вместо того, чтобы заниматься своими непосредственными обязанностями – ловить преступников, теперь ходят строем и применяют неадекватные меры по защите «гаранта» от его же граждан», - сказал он.

Народный депутат отметил, что, проезжая сегодня мимо “Украинского дома”, где проходила пресс-конференция В.ЯНУКОВИЧА, он в очередной раз был удивлен количеством работников милиции.

В.ФИЛЕНКО увидел большое количество милиционеров, которые со всех сторон окружили “Украинский дом”, перекрыли подходы к зданию и заблокировали подземный переход на Европейской площади.

Как считает бютовец, целесообразно «было бы направить ЯНУКОВИЧА на лечение, чтобы он избавился от страха, что кто-то в него хочет попасть яйцом или другим предметом».

Как сообщал УНИАН, сегодня, 4 июня, В.ЯНУКОВИЧ заявил, что есть объективные факты, которые вынуждают государственную охрану принимать в отношении него беспрецедентные меры безопасности.

“Как мне сообщают органы государственной охраны, те угрозы, которые существуют сегодня, они обязаны на них реагировать. Я их отменить не могу", - заявил Президент.