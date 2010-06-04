Янукович уверяет, что всегда был против признания Южной Осетии и Абхазии

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ уверяет, что всегда выступал против нарушения территориальной целостности государств, в частности, признания независимости Южной Осетии и Абхазии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал сегодня на пресс-конференции.

«Есть международные нормы и международные законы, в соответствии с которыми любые нарушения целостности того или другого государства запрещены. Мы не имеем права приветствовать эти процессы в мире – там, где идет нарушение целостности территории той или другой страны, и тем более признавать», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Он отметил, что «никогда не признавал законности действий, которые нарушают территориальную целостность и границы государств». «Я понятно говорю?», - сказал Президент. «Я никогда не признавал правильность принятия решения относительно Косово. И с этого все началось. И вот когда начались процессы вокруг Косово, была задействована политика двойных стандартов, вот тогда я сказал: а почему, если признали Косово, то не признают Абхазию и Южную Осетию? Но я никогда не признавал ни Абхазии, ни Южной Осетии, ни Косово самостоятельными государствами», - заявил В.ЯНУКОВИЧ.