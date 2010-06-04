Херсонский губернатор думает, что в отставку его «отправили» теневики

Председатель Херсонской облгосадминистрации Анатолий ГРИЦЕНКО опроверг информацию, распространенную рядом СМИ, о том, что он написал заявление об увольнении и подал его на рассмотрение Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ГРИЦЕНКО заявил сегодня на брифинге.

"Могу однозначно заявить, что я не писал никакого заявления Президенту Украины. Это не соответствует действительности", - сказал он.

Также А.ГРИЦЕНКО объяснил, что сообщения о его отставке могли быть распространены по инициативе людей, причастных к теневому бизнесу.

"На протяжении длительного периода времени в Херсонской области формировалась устойчивая криминальная среда по разворовыванию оросительных систем, земельных ресурсов, песка, природных богатств. Развивались рейдерские схемы", - сказал он.

По его словам, "в этой коррупционной схеме сидели все. А мы немножко перекрыли источник нелегальных доходов, в том числе и некоторых херсонских политиков. Эта ситуация не может нравиться тем товарищам, которые много лет считали Херсонщину своей вотчиной, поделенную на разные регионы, с разной степенью влияния".