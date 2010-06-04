Как украинцы оценивают 100 дней Януковича (опрос)

Украинцы позитивно оценивают первые 100 дней пребывания Виктора ЯНУКОВИЧА на посту Президента Украины

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил директор Института Горшенина Владимир ФЕСЕНКО, ссылаясь на результаты проведенного опроса.

Так, большая часть украинцев (64,9%) положительно оценивает деятельность В.ЯНУКОВИЧА в первые 100 дней его пребывания на посту Президента. Из них 41,8% дали ответ «точно положительно» на этот вопрос, а 23,1% - «скорее положительно». Противоположной точки зрения придерживаются около четверти опрошенных (24,1%). Из них 12,4% оценивают деятельность В.ЯНУКОВИЧА «скорее отрицательно», 11,7% - «точно отрицательно». Затруднились ответить на данный вопрос 11% респондентов.

Также, по словам В.ФЕСЕНКО, мнение более чем половины граждан Украины (53,4%) о В.ЯНУКОВИЧЕ за время его пребывания в должности Президента осталось прежним. Так, согласно опросу, около трети опрошенных (34,2%) заявили, что их мнение о В.ЯНУКОВИЧЕ улучшилось, и только 9,4% отметили, что их мнение о действующем Президенте изменилось в худшую сторону. Затруднились ответить на данный вопрос 3% респондентов.

В тоже время, отметил В.ФЕСЕНКО, если бы выборы главы государства состоялись в ближайшее воскресенье, то В.ЯНУКОВИЧ получил бы 46,9% голосов украинцев.

В.ФЕСЕНКО выразил мнение, что эти данные отображают объективные тенденции, которые связаны с тем, что украинское общество устало от политических конфликтов.

«И стабилизация политической власти, и относительная стабилизация политической ситуации была позитивно оценена не только сторонниками В.ЯНУКОВИЧА, поскольку тех, кто хочет голосовать за В.ЯНУКОВИЧА, меньше тех, кто позитивно оценивает его деятельность», - отметил В.ФЕСЕНКО.

Он считает, что, высказывая доверие Президенту, общество таким образом реализует свое ожидание политической стабильности. Также он думает, что данные опроса отображают состояние ожидания общества от новой власти: «Это такая сдержанно позитивная оценка деятельности Президента, но то, что большинство не изменило своего отношения к В.ЯНУКОВИЧУ, свидетельствует лишь о кредите доверия – то, что мы называет «медовым месяцем президентства».

«Мы сделали вывод, что медовый месяц новой власти еще продолжается. По традиции первые 100 дней это и есть медовый месяц, но вот насколько он будет долгим – продлится он до осени, местных выборов или будет еще короче – увидим”, - отметил директор Института Горшенина.

Всеукраинское социологическое исследование проводилось 24 мая по 3 июня 2010 года Институтом Горшенина. Всего, согласно всеукраинской выборке, с учетом основных социально-демографических характеристик населения Украины, было опрошено 2 тыс. респондентов в 160 населенных пунктах Украины, которые репрезентируют взрослое население Украины в возрасте от 18 лет. Квотами в выборке были: возраст, пол, образование и тип населенного пункта, в котором проживает респондент. Погрешность репрезентативности исследование не превышает +/-2,2%.