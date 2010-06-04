Герман считает, что «Наша Украина» унизила журналистов

Заместитель главы Администрации Президента Украины Анна ГЕРМАН считает, что представители партии «Наша Украина» унижают ведущих украинских журналистов, называя их зависимыми от власти.

Об этом А.ГЕРМАН заявила корреспонденту УНИАН, комментируя заявление партии "Наша Украина", в котором, в частности, говорится, что сегодня на итоговую пресс-конференцию Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА придут «только отфильтрованные чиновниками журналисты, которые должны писать лишь то, что скажут на Банковой».

«Я возмущена таким заявлением. В частности, из-за того, что таких журналистов, как Татьяна ЧОРНОВИЛ, Игорь СОБОЛЕВ, Соня КОШКИНА, Сергей ЛЕЩЕНКО и многих других, которые сегодня будут присутствовать на итоговой пресс-конференции Президента и в целом постоянно посещают подобные мероприятия, "Наша Украина" называет «отфильтрованными чиновниками журналистами, которые пишут то, что скажут на Банковой», - заявила А.ГЕРМАН. По ее мнению, таким заявлением "Наша Украина" оскорбила в первую очередь независимых журналистов.

Заместитель главы АП также сообщила, что сегодня на пресс-конференцию В.ЯНУКОВИЧА аккредитовалось около 400 журналистов, которые представляют центральные, региональные, а также ведущие иностранные СМИ. И назвать этих журналистов «зависимыми от власти, которые пишут только по заказу – это беспрецедентно возмутительное заявление», - считает она.