В Мариуполе распространяют фальшивый выпуск газеты «Ильичевец»

Сегодня в г. Мариуполе Донецкой области неизвестные распространяют фальшивый выпуск газеты «Ильичевец» с информацией о продаже Мариупольского металлургического комбината им. Ильича. Об этом сообщает мариупольский сайт Ilich.in.ua.

На первой полосе фальшивки под крупным портретом гендиректора ММК им. Ильича Владимира БОЙКО помещен текст: «Владимир Бойко: Акции действительно проданы, но я требую от российских инвесторов соблюдения социальных гарантий».

По словам главного редактора газеты «Ильичевец», являющейся изданием трудового коллектива ОАО «ММК им. Ильича», Григория ШВЕДА, фальшивка отпечатана неизвестными под видом «экстренного выпуска».

«Никакого экстренного, как и обычного выпуска, газеты «Ильичевец» в пятницу, 4 июня, не выходило и в печать не подписывалось», - сказал Г.ШВЕД. Он акцентировал, что авторы и изготовители фальшивки, видимо, торопясь, издали ее форматом, не соответствующим стандартному формату настоящего «Ильичевца», использовали верстку и шрифты, абсолютно несвойственные официальному издания ММК им. Ильича.

«Также вместо адреса корпоративного сайта комбината авторы фальшивки указали сайт г. Ильичевска, и использовали материалы, не имеющего отношения к ММК им. Ильича», - указал Г.ШВЕД.

Он подчеркнул, что материалы, размещенные в лже-издании, носят провокационный характер и не имеют ничего общего с правдой.

«Редакция возмущена грубой провокацией и надеется, что правоохранительные органы найдут авторов фальшивки», - заявил главный редактор газеты.

Кроме того, как сообщил начальник пресс-центра ОАО «ММК им. Ильича» Сергей МАГЕРА, юридическое управление комбината готовит обращение в прокуратуру с требованием пресечь противоправные действия, нарушающие Закон Украины «О печати».

Справка УНИАН. 26 мая 2010 года представитель компании «Формигос Холдинг Лтд.» (Кипр) Борис ПОДОЛЬСКИЙ заявил, что 90% акций ОАО «Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича» были приобретены в интересах российской компании. По его словам, компании «Формигос Холдинг Лтд.», «Ривейн Лтд.», а также несколько других компаний выкупили 100% акций ЗАО «Ильич-Сталь», которому принадлежат около 90% акций ММК им. Ильича.

Вместе с тем генеральный директор ММК им. Ильича В.БОЙКО опровергал информацию о продаже предприятия, заявляя о рейдерской атаке на меткомбинат.

ОАО «Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича» – одно из крупнейших украинских металлургических предприятий. Комбинат является предприятием полного цикла. Специализируется на производстве тонкого и толстого конструкционного листа, бесшовных труб, баллонов.

ОАО «ММК имени Ильича» – коллективное предприятие. Владельцем контрольного пакета акций ОАО (более 90%) является ЗАО «Ильич-Сталь». В свою очередь учредителем ЗАО является организация арендаторов предприятия.