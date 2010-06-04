Ради Януковича опять перекроют центр города

Управление государственной охраны Украины просит киевлян и гостей столицы с пониманием отнестись к неудобствам, связанным со временным ограничением сегодня движения транспорта в центре Киева при проведении мероприятий по обеспечению безопасности должностных лиц, в отношении которых осуществляется государственная охрана.

Об этом говорится в переданном агентству УНИАН информационном сообщении УГО.

Сегодня в 12.00 в Национальном центре делового и культурного сотрудничества «Украинский дом» состоится пресс-конференция для представителей центральных, региональных и иностранных средств массовой информации, посвященная 100 дням пребывания Виктора ЯНУКОВИЧА в должности Президента.