Онопенко: если я кость в горле, то я готов

Председатель Верховного Суда Украины Василий ОНОПЕНКО обсудил с содокладчиками Мониторингового комитета Парламентской Ассамблеи Совета Европы Ренатой ВОЛЬВЕНД и Майлис РЕПС ситуацию с судебной реформой, которая осуществляется в Украине новой властью.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Верховного Суда Украины, которым располагает УНИАН.

"Содокладчики Комитета ПАСЕ по вопросам соблюдения обязанностей и обязательств государствами-участниками Совета Европы (Мониторинговый комитет) Ренате ВОЛЬВЕНД и Майлис РЕПС встретились с Председателем Верховного Суда Украины Василием ОНОПЕНКО, чтобы из первых уст услышать позицию Верховного Суда относительно судебной реформы, которая сейчас осуществляется в Украине ", - отмечает пресс-служба.

Во время встречи В.ОНОПЕНКО отметил, что принятый Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно недопущения злоупотреблений правом на обжалование» превращает Высший Совет юстиции (ВСЮ) - конституционный орган - "в инквизитора судебной системы". "Это не может не вызывать беспокойства, ведь деятельность ВСЮ уже привела к тому, что судьи боятся принимать законные решения. Такое давление на судебную систему является недопустимым в демократическом обществе", - сказал Председатель ВСУ.

По его словам, реальную угрозу независимости правосудия создает и принятый Верховной Радой сегодня в первом чтении законопроект «О судоустройстве Украины и статусе судей». В.ОНОПЕНКО обратил внимание европейских экспертов на то, что в этом документе, несмотря на определенный конструктив, не соблюдены международные стандарты, не учтены рекомендации Венецианской комиссии, в частности то, что комиссия неоднократно указывали на необходимость усиления процессуальной роли Верховного Суда Украины, закрепления за ним статуса кассационного суда (как это принято во всем цивилизованном мире), упрощения судебных процедур и ликвидации лишних уровней судопроизводства.

Предложенное же в законопроекте неконституционное снижение статуса Верховного Суда Украины как высшего судебного органа в системе судов общей юрисдикции приведет, по мнению Председателя ВСУ, к существенному сужению процессуальных возможностей судебной защиты прав и свобод граждан, прав и законных интересов юридических лиц, а также интересов государства в судах общей юрисдикции.

В.ОНОПЕНКО также поблагодарил европейских экспертов за стремление понять нынешнюю ситуацию, которая является определенным рубежом, за которым судебная власть Украины реально может потерять свою независимость, считает Председатель ВСУ.

Р.ВОЛЬВЕНД в свою очередь отметила, что на сегодняшних встречах с министром юстиции Украины и председателем Верховной Рады она также поднимала вопрос о необходимости направления упомянутого законопроекта в Венецианскую комиссию и учтения ко второму чтению выводов экспертов этой комиссии.

На вопрос М.РЕПС относительно готовности В.ОНОПЕНКО уйти в отставку, Председатель ВСУ ответил: «Если мои принципиальность и неуступчивость - кость в горле для тех, кто хочет приватизировать судебную систему, то я готов к этому. Только пускай не трогают Верховный Суд и не разрушают судебную систему», - цитирует В.ОНОПЕНКО пресс-служба ВСУ.